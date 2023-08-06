Президент «Тальереса»: «Предложение «Краснодара» по трансферу Диего Валоеса недостаточно»

Президент аргентинского клуба «Тальерес Кордоба» Андреа Фасси высказался о возможном трансфере правого вингера Диего Валоеса в «Краснодар».

«Предложение «Краснодара» по трансферу Диего Валоеса недостаточно, поэтому в данный момент мы рассматриваем только предложения от клубов из МЛС», - приводит слова Фасси Radio Suquia.

Контракт 26-летнего футболиста с аргентинским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 5,5 миллионов евро.

В этом году Валоес принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами партнерам по команде.