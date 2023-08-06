Селюк: Карпин должен уйти из сборной России

Известный агент Дмитрий Селюк высказался после крупного поражения «Ростова» от «Крыльев Советов» (1:5) в матче третьего тура чемпионата России.

«Ростов» — мыльный пузырь. Все игроки сборники, тренер сборник – это мыльный пузырь. После 5:1, при всем уважению к Карпину, он должен сказать, что больше не будет тренером сборной», — заявил Селюк порталу «Спорт День за Днем».

«Ростов» набрал четыре очка за три тура и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Крылья Советов» с семью баллами находятся на третьей позиции.

В следующем туре чемпионата России «Ростов» будет принимать «Рубин». Матч пройдет 12 августа и начнется в 20:00 по мск.