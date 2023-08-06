Акинфеев – о Мандрыкине: «Огромная утрата для меня»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своем бывшем одноклубнике Вениамине Мандрыкине, который скончался сегодня, 6 августа, на 42-м году жизни.

«Мой добрый друг, очень светлый человек. Настоящий. И сильный вратарь. Огромная утрата для меня. Очень больно осознавать, что так всё закончилось. Покойся с миром, Веня», - приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

Мандрыкин после страшного ДТП, которое случилось в 2010 году, был прикован к инвалидной коляске. Он получил компресионный перелом шейного позвонка и повредил спинной мозг.