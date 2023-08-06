Филатов — о поражении «Локомотива»: «ЦСКА был сильнее»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался после крупного поражения команды от ЦСКА. Матч третьего тура РПЛ завершился со счетом 4:1 в пользу «армейцев».

«Проиграли, ЦСКА был сильнее. Есть тренер, он будет разбираться. Метод проб и ошибок для Галактионова? А если минное поле? Ошибешься — смерть», — приводит слова Филатова «Спорт-Экспресс».

В трех стартовых матчах чемпионата России «Локомотив» набрал четыре очка и сейчас располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.

12 августа в рамках четвертого тура РПЛ подопечные Михаила Галактионова примут на своем поле «Крылья Советов», которые пока не проигрывали в чемпионате.