Червиченко высказался о шансах «Спартака» побороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о шансах столичного клуба побороться с питерским «Зенитом» за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

Спортивный деятель отметил, что нужно усмирить эйфорию по поводу старта нового сезона, ведь были обыграны команды нижней части турнирной таблицы, которые на троих набрали три очка.

«Ответом на вопрос, будет ли «Спартак» конкурентом «Зениту», станет матч 20 числа. Очная встреча определит, насколько силён «Спартак» в этом сезоне», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Урала».