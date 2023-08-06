Защитник «Спартака» Игнатов высказался о своём голе в ворота «Рубина»

Защитник московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался о своём голе в ворота казанского «Рубина» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.
Игрок отметил, что Соболев отдал ему отличную передачу, а ему оставалось только разобраться с вратарём.
«При падении ударился головой, но ничего серьёзного. Сейчас уже всё хорошо», - приводит слова Игнатова «Чемпионат».
Столичный клуб одержал разгромную победу со счётом 4:1.
«Красно-белые» после трёх туров имеют в своём активе девять набранных очков и делят первое место в турнирной таблице с «Краснодаром».
Бан пользователя