Кузьмичёв: «Спартак» способен составить конкуренцию «Зениту», если не допустит провала по ходу сезона»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался об уверенной победе «красно-белых» над «Рубином» (4:1) в матче третьего тура чемпионата России.

По мнению эксперта, если в нынешнем сезоне «красно-белые» выступят стабильнее, чем в предыдущем, он смогут побороться с «Зенитом» за чемпионский титул.

«Спартак» должен конкурировать. Вопрос в том, чтобы проходить дистанцию более ровно, чтобы не было сильных перепадов, которые мы видели в прошлом сезоне. Это больше тренерская работа», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

После трёх туров РПЛ «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, опережая шестой «Зенит» на пять очков. При этом петербуржцы имеют одну игру в запасе, которую они проведут сегодня, 6 августа, против «Динамо».