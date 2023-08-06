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Булыкин: «Если выпускают Митая, то здесь какая-то критическая ситуация»

06 Августа 2023 • 15:43 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
12.08 15:00

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, нужен ли новый нападающий «железнодорожникам».

«Если никто не уйдет, то достаточно. Дзюба, Изидор, Сарвели, Пиняев, Глушенков — очень много народу. Нужны защитники. Видно, что если выпускают Митая, то здесь какая-то критическая ситуация», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».  

По мнению эксперта, если «Локомотив» планирует бороться за медали, то Марио Митай — это не тот игрок обороны, на которого надо делать ставку.

В третьем туре чемпионата России команда Михаила Галактионова крупно проиграла ЦСКА (1:4).

В следующем туре «Локомотиву» будут противостоять «Крылья Советов» (12 августа).

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Артём Дзюба Максим Глушенков Владислав Сарвели Сергей Пиняев Вильсон Изидор Марио Митай
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