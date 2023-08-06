Защитник Денисов высказался о возможном трансфере Рябчука в «Спартак»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о возможном переходе в стан столичного клуба футболиста сборной Молдовы Олега Рябчука.

Игрок отметил, что конкуренция – это хорошо, вне зависимости от того, кто приедет и на какую позицию.

«Иногда на одну позицию берут много сильных игроков. Это только лишний повод прогрессировать», - приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что 25-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование, после чего подписал контракт со столичным клубом, а сумма трансфера составила семь миллионов евро.