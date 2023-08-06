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Непомнящий: В матче с ЦСКА «Локомотив» на большее не наиграл» эксклюзив

06 Августа 2023 • 15:39 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Локомотив Москва
окончен

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по матчу ЦСКА - «Локомотив» (4:1).

- До матча я не ожидал такого итога. В первые двадцать минут у меня возникли сомнения по поводу победы ЦСКА. Но потом все встало на свои места – хозяева использовали свои шансы. У «Локомотива», конечно, серьезные силы в атаке, но вот в игре в обороне есть проблемы. Считаю, что результат справедлив. Понятно, что на нем сказалось везение, пенальти, тем не менее, «Локомотив» на большее вчера не наиграл.

- Не считаете, что Галактионов просчитался, выпустив Тикнизяна в полузащиту, когда тот отлично играл левого защитника?

- По персоналиям я бы не хотел говорить, и комментировать тренерские моменты тоже.

- Атакующие способности Мухина удивили? Раньше мы от него такого не видели.

- Конечно, удивили. Он угрожал воротам и еще до забитых голов имел пару моментов, когда мог отличиться. Эти его настрой и агрессия были реализованы.

- Кажется, что Чалов находится в своей лучшей форме за все время. Согласны?

- Игра нападающего – это вдохновение, внутреннее состояние человека. Как у поэтов и композиторов. Сейчас он в хорошем состоянии. Фёдор отлично взаимодействует с партнерами. Мы знаем, что он умеет нанести решающий удар. И гол, который забил Гайич с его паса пяткой, – это высший уровень взаимодействия.

- Что скажете по игре Дзюбы, у которого в этом сезоне пока только один гол в ворота «Факела»? Ждали большего?

- Нападающий должен быть на кураже и играть с партнерами. Не вижу сейчас у «Локомотива» стремления использовать Дзюбу не только передачами наверху, но и держать мяч поближе к нему. Пока этого не получается. И это не проблема Артёма. Хотя, конечно, состояние у него может быть не самое лучшее. Если бы были подходы к штрафной, то Дзюба использовал бы там моменты, но пока этого не видно. Это больше проблема окружения Артёма.

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- Может быть, Дзюба иногда должен сам искать мячи? Вчера мы видели, что форвард ходил пешком по полю или стоял и ждал мяча.

- Это опытный игрок, и он знает, куда и как открываться. Но мне кажется, что сейчас у «Локомотива» не хватает креатива ближе к штрафной. А как бегать за мячом в глубину или на фланги при таком построении игры? Когда он выступал в «Зените», то было понятно, что если Дзюба сдвигается, то в его зону выходит другой игрок. Он там всегда был в действии. Я могу так же сказать и об игре Соболева. Ему позволительно отходить назад, а в «Локомотиве» это пока не отлажено.

- Как «железнодорожники» отреагируют на такое болезненное поражение?

- Поражения всегда помогают. «Локомотив» - опытная команда с умным тренером, поэтому это может принести пользу. Да, проиграли один матч с разницей в три мяча. Но лучше один раз так проиграть, чем три раза по 0:1. Уверен, что анализ будет произведен и тренерский штаб найдет ошибки.

- От «армейцев» мы будем видеть такую же игру в дальнейшем?

- У них уже выстроенная игра. Выпал Зайнутдинов, нет Дивеева – это серьезные потери, но Федотов находит ресурсы, и команда не замечает потери бойца.

- Молодежь в этом помогает?

- В том-то и дело.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Валерий Непомнящий
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