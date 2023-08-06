Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о смерти экс-голкипера «армейского» клуба Вениамина Мандрыкина.

«Я хочу выразить соболезнования родным и близким Вени. О нём всегда только светлая память, потому что человек всегда был оптимистом, хорошим человеком и товарищем и талантливым вратарём. Остаётся только сожалеть, что уходят ученики, вряд ли кто-то скажет плохо о нём. Когда у меня была эта троица, Габулов, Мандрыкин и Игорь (Акинфеев), и кто бы не играл в этот день на воротах, два других старались ему помочь, что было очень здорово и приятно. Вплоть до завязывания шнурков в раздевалке. Это бы прекрасно… Первое, что о нём хочется сказать, это его улыбка, доброжелательность, позитив…», - сказал Чанов.

6 августа стало известно, что Мандрыкин на 42-м году жизни умер от инфаркта. Вратарь последние 13 лет провёл в инвалидном кресле после ДТП.