Чалов высказался о победе ЦСКА над «Локомотивом»

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о разгромной победе над «Локомотивом» (4:1) в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

«С победой, «красно-синие»! Из плюсов — три очка, дубль Мухи и победа в дерби, из минусов — одно ухо, работаем дальше», - написал Чалов в своем телеграм-канале.

Форвард отметился забитым мячом, который стал четвёртым для него в сезоне РПЛ, тем самым став возглавив гонку бомбардиров.

После трёх туров столичный клуб располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе шесть набранных очков.

В следующем туре ЦСКА сыграет против «Сочи».