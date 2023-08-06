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Бывший защитник «Ростова» прокомментировал разгромное поражение команды от «Крыльев Советов» эксклюзив

06 Августа 2023 • 15:55 Комментировать
Крылья Советов
5:1
Ростов
окончен

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал крупное поражение южан от «Крыльев Советов» (1:5) в матче третьего тура РПЛ.

«Не стоит по одной игре делать глобальные выводы, что всё плохо и ужасно. Конечно, 1:5 неприятно проигрывать, но какая разница - 1:2 ты проиграл или 1:5? Просто неудачно начали матч, сразу с 0:2. Вроде смогли отыграть один мяч и была надежда, что получится переломить, но потом третий, а потом четвёртый пропустили.

«Крылья Советов»  - тоже хорошая команда, хороший тренер. Они знают, что делают, знают требования Осинькина, это крепкая команда, с которой никому легко не было», — сказал Дьяков.  

После трёх туров РПЛ «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Ростов» же, имеющий в своём активе четыре балла, располагается на седьмой строчке.


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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ростов Виталий Дьяков РПЛ
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