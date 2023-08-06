Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал крупное поражение южан от «Крыльев Советов» (1:5) в матче третьего тура РПЛ.

«Не стоит по одной игре делать глобальные выводы, что всё плохо и ужасно. Конечно, 1:5 неприятно проигрывать, но какая разница - 1:2 ты проиграл или 1:5? Просто неудачно начали матч, сразу с 0:2. Вроде смогли отыграть один мяч и была надежда, что получится переломить, но потом третий, а потом четвёртый пропустили.

«Крылья Советов» - тоже хорошая команда, хороший тренер. Они знают, что делают, знают требования Осинькина, это крепкая команда, с которой никому легко не было», — сказал Дьяков.

После трёх туров РПЛ «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Ростов» же, имеющий в своём активе четыре балла, располагается на седьмой строчке.