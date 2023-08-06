Булыкин заявил, что не стоит оценивать Дзюбу по одному матчу

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос об игре нападающего «красно-зелёных» Артёма Дзюбы во встрече с ЦСКА.

Матч третьего тура чемпионата России завершился крупной победой «армейцев» со счетом 4:1. 34-летний Дзюба провел на поле 60 минут и не смог записать на свой счет голевые действия.

«Дзюба уже не годится для больших матчей? Это покажет только время. Посмотрим следующий матч, как он будет. Одна игра — не показатель. Может быть, будут следующие игры, где Дзюба сделает хет-трик», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что, конечно, у Дзюбы уже приличный возраст, но у него есть габариты, за счет которых он может выигрывать верховые мячи и придержать мяч.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл в четырех матчах во всех турнирах и отметился одним голом.

На данный момент «Локомотив» занимает седьмое место в РПЛ, набрав четыре очка за три тура.