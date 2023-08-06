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Чанов — о Мандрыкине: «Он был прекрасным человеком, всегда мог прийти на помощь»

06 Августа 2023 • 15:16 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
13.08 20:00

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о смерти экс-голкипера московского клуба Вениамина Мандрыкина.

Напомним, сегодня, 6 августа, стало известно о смерти Мандрыкина, у которого случился инфаркт. Бывшему футболисту был 41 год, 13 из которых он провёл в инвалидном кресле после ДТП, произошедшего в ноябре 2010 года.   

«Земля ему пухом. Всегда мог прийти на помощь, мог долго играть, но трагедия эта всё перечеркнула. Надо отдать должное ЦСКА, который поддержал его. Что касается Вени, сложно что-то сказать кроме того, что он был прекрасным человеком», — цитирует Чанова ТАСС.

Мандрыкин выступал за ЦСКА в период с 2001 по 2010 год. В составе «армейцев» вратарь три раза выигрывал чемпионат России, четыре — Кубок страны, а также успел стать победителем Кубка УЕФА (Лиги Европы).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вениамин Мандрыкин Вячеслав Чанов
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