Даниил Денисов — об ошибке Кукуляка: «Это тот же судья, который удалил меня в матче с «Химками»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об ошибке арбитра Евгения Кукуляка, которая привела к голу «Рубина».

Во второй половине первого тайма судья назначил штрафной удар в пользу «Рубина», после розыгрыша которого казанцы забили гол. Стоит отметить, что никакого нарушения со стороны хавбека «Спартака» Руслана Литвинова не было. Матч третьего тура РПЛ завершился победой «красно-белых» со счетом 4:1.

«С моей стороны было видно, что Литвинов сыграл в мяч, но судья принял такое решение — не смотреть, что там было. Прекрасно знаю, что это тот же судья, который удалил меня в матче с «Химками», — приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

После трех туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав девять очков. В следующем туре московскому коллективу предстоит выезд в Екатеринбург на матч с «Уралом» (11 августа).