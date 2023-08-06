Ярошик: Когда ехал в Россию, ставил цель увидеться с Мандрыкиным

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал, что, когда ехал в Россию, хотел заехать в гости к Вениамину Мандрыкину.

Чех отметил, что очень жаль терять такого молодого человека. Ярошик рассказал, что Мандрыкин был одним из первых, кто помогал ему после приезда в ЦСКА.

«Жалко, что я не смог с ним встретиться и поговорить еще раз, — заявил Ярошик в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 6 августа, Мандрыкин скончался на 42-м году жизни. С 2010 года он был прикован к инвалидному креслу после ДТП.

Мандрыкин выступал за ЦСКА, «Аланию» и сборную России.