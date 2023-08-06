Владимир Федотов: «Ребята развиваются, но это не грибы в лесу, где каждое утро новый урожай»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о молодых футболистах столичного клуба.

Специалист отметил, что молодые игроки пытаются создавать конкуренцию и выходят на поле с большой самоотдачей, и верит, что болельщикам приятно смотреть на своих воспитанников.

«Ждем ли усиления? Ждем. Наши ребята развиваются, но это не грибы в лесу, где утром пришел — и новый урожай нарезал», - приводит слова Федотова «РБ Спорт».

После трёх туров «армейцы! Имеют шесть очков в своём активе.

В следующем туре столичный клуб сыграет против «Сочи», который ранее возглавлял Федотов.