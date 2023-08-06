Форвард «Ростова» Голенков высказался о поражении от «Крыльев Советов»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о поражении от самарских «Крыльев Советов» (1:5) в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что Самара является его родным городом, ведь там его семья и друзья, поэтому он приезжает туда всегда с положительными эмоциями, поэтому вдвойне обидно проигрывать.

«Свист болельщиков? Нет, я не слышал. Перед выходом на поле особо не обращаю на это внимание», - приводит слова Голенкова Metaratings.ru.

Подопечные Валерия Карпина после трех туров РПЛ имеют четыре очка в своём активе и находятся на седьмой строчке в турнирной таблице.