Федотов считает, что ЦСКА не нужно убирать изображение Фернандеса с фасада стадиона

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался на тему того, стоит ли московскому клубу убирать с фасада стадиона изображение защитника Марио Фернандеса, который нынешним летом подписал контракт с «Зенитом».

По мнению Федотова, ЦСКА необходимо помнить о своих традициях и о тех игроках, которые приносили клубу трофеи.

«Мне думается, это основа правильной жизнедеятельности клуба. Помнить всех, кто приносил трофеи. А в жизни всякое бывает. Мы с Марио не беседовали на эту тему — что же всё-таки произошло — у каждого своя правда, которую никто, наверное, и не узнает», — цитирует Федотова «РБ Спорт».

Напомним, Фернандес защищал цвета ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В составе «армейцев» бразилец с российским паспортом успел стать трёхкратным чемпионом России и выиграть Кубок страны.