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Федотов считает, что ЦСКА не нужно убирать изображение Фернандеса с фасада стадиона

06 Августа 2023 • 14:38 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Сочи
13.08 20:00

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался на тему того, стоит ли московскому клубу убирать с фасада стадиона изображение защитника Марио Фернандеса, который нынешним летом подписал контракт с «Зенитом».

По мнению Федотова, ЦСКА необходимо помнить о своих традициях и о тех игроках, которые приносили клубу трофеи.

«Мне думается, это основа правильной жизнедеятельности клуба. Помнить всех, кто приносил трофеи. А в жизни всякое бывает. Мы с Марио не беседовали на эту тему — что же всё-таки произошло — у каждого своя правда, которую никто, наверное, и не узнает», — цитирует Федотова «РБ Спорт».

Напомним, Фернандес защищал цвета ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В составе «армейцев» бразилец с российским паспортом успел стать трёхкратным чемпионом России и выиграть Кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Владимир Федотов Марио Фернандес
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Комментарии (1)
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Южный201
06 Августа 2023 в 15:10
Этого предателя нужно обязательно убрать из памяти команды,это позор и черное пятно клуба...
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