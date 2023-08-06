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Булыкин – о Тикнизяне: Если хочешь расти, нужно уезжать из РПЛ

06 Августа 2023 • 14:32 Комментировать

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном трансфере защитника столичного клуба Наира Тикнизяна в немецкий «Вердер».

Булыкин отметил, что игрок сборной Армении сейчас хорошо показывает себя, а «Вердер» является неплохим клубом, но многое будет зависеть от футболиста.

«Конечно, если хочешь прогрессировать, то нужно уезжать из РПЛ. В России он больше будет отдыхать, а там нужно каждый день бороться за место в составе», - добавил он в разговоре с «РБ Спорт».

Раннее Дмитрий Ульянов сообщил, что «Локомотив» получил предложение по игроку, но он менее четырех миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вердер Дмитрий Булыкин Наир Тикнизян
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