Булыкин – о Тикнизяне: Если хочешь расти, нужно уезжать из РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном трансфере защитника столичного клуба Наира Тикнизяна в немецкий «Вердер».

Булыкин отметил, что игрок сборной Армении сейчас хорошо показывает себя, а «Вердер» является неплохим клубом, но многое будет зависеть от футболиста.

«Конечно, если хочешь прогрессировать, то нужно уезжать из РПЛ. В России он больше будет отдыхать, а там нужно каждый день бороться за место в составе», - добавил он в разговоре с «РБ Спорт».

Раннее Дмитрий Ульянов сообщил, что «Локомотив» получил предложение по игроку, но он менее четырех миллионов евро.