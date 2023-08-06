Агент Элшника отреагировал на слухи об интересе «Крыльев Советов»

Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы полузащитника словенской «Олимпии» Тими Элшника, ответил на вопрос о возможном переходе игрока в клуб РПЛ.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Словении попал в сферу интересов «Крыльев Советов», однако «Олимпия» готова отпустить своего футболиста только при определенном условии.

«Крылья Советов»? Без шансов», — цитирует агента портал «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Элшник сыграл в шести матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором трех забитых мячей и записал на свой счет один ассист.

Трудовой договор полузащитника с «Олимпией» рассчитан до 2025 года. Рыночная стоимость Элшника, по данным Transfermarkt, составляет 1,3 млн евро.