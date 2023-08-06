«Крыльям Советов» будет тяжело оформить трансфер полузащитника словенской «Олимпии» Тими Элшника.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Олимпия» не хочет продавать Элшника, пока команда участвует в еврокубках. По нашей информации, сам футболист не прочь перебраться в Россию, но многое будет зависеть от успехов «Олимпии» в квалификации Лиги чемпионов. В команде хотят удержать футболиста, но будут готовы обсуждать переход в случае неудачи в отборочном раунде.

Контракт 29-летнего игрока с «Олимпией» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость защитника сборной Словении оценивается в 1,3 млн евро.

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