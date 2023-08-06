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Скончался бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин

06 Августа 2023 • 14:06 Комментировать (2)

Сегодня, 6 августа, на 42-м году жизни скончался бывший вратарь московского ЦСКА и национальной сборной России Вениамин Мандрыкин, об этом интернет-изданию «ОсНова» сообщил его первый наставник Валерий Горохов.

«Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого», - заявил специалист.

С 2010 года Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу после ДТП, в котором он сломал позвоночник и повредил спинной мозг.

Мандрыкин – трехкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России и обладатель Кубка УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Вениамин Мандрыкин
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Комментарии (2)
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kalibr
06 Августа 2023 в 14:37
Царствие Небесное! Вениамин, МЫ ТЕБЯ ПОМНИМ!!!
ингерман
06 Августа 2023 в 14:17
Очень жаль! Покойся с миром Вениамин Анатольевич, Царствие Небесное и Земля Пухом! Скорбим!
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