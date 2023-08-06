Скончался бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин

Сегодня, 6 августа, на 42-м году жизни скончался бывший вратарь московского ЦСКА и национальной сборной России Вениамин Мандрыкин, об этом интернет-изданию «ОсНова» сообщил его первый наставник Валерий Горохов.

«Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого», - заявил специалист.

С 2010 года Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу после ДТП, в котором он сломал позвоночник и повредил спинной мозг.

Мандрыкин – трехкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России и обладатель Кубка УЕФА.