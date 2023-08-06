«Спартак» планирует продлить трудовой договор с капитаном команды Георгием Джикией.

Ранее сообщалось, что руководство «красно-белых» предложит новый контракт 29-летнему защитнику предстоящей зимой.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Джикия сильно потеряет в зарплате по новому соглашению со «Спартаком». По нашей информации, после пролонгации контракта капитан столичного клуба будет зарабатывать два миллиона евро в год.

Действующий договор Джикии со «Спартаком» истекает в конце текущего сезона. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 7,5 млн евро.