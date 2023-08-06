Полузащитник словенской «Олимпии» Тими Элшник может перебраться в «Крылья Советов». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором одной результативной передачи.

Трудовой договор Элшника с «Олимпией» рассчитан до 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость хавбека оценивается в 1,3 млн евро.

За три матча «Крылья Советов» набрали семь очков и на данный момент занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.