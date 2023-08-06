Салихова: «Ростова» сейчас просто нет

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась обе игре «Ростова» на старте сезона.

Салихова отметил, что «Ростова» «сейчас просто нет», ведь есть объективные причины.

«Такие переезды умотают кого угодно, особенно когда нет понимания, когда все нормализуется и когда можно будет покупать молодых талантливых футболистов, используя скаутский отдел», - заявила Салихова в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

В третьем туре РПЛ команда с берегов Дона на выезде потерпела разгромное поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 1:5.