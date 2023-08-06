Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова: «Ростова» сейчас просто нет

06 Августа 2023 • 13:59 Комментировать

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась обе игре «Ростова» на старте сезона.

Салихова отметил, что «Ростова» «сейчас просто нет», ведь есть объективные причины.

«Такие переезды умотают кого угодно, особенно когда нет понимания, когда все нормализуется и когда можно будет покупать молодых талантливых футболистов, используя скаутский отдел», - заявила Салихова в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

В третьем туре РПЛ команда с берегов Дона на выезде потерпела разгромное поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 1:5.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Зарема Салихова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.08.23 в 17:30
Балтика Балтика
Факел Факел
2.36 3.50 3.10
Видео
06.08.23 в 19:00
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.49 4.60 7.00
Видео
06.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Ахмат Ахмат
2.18 3.70 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Августа
14:32 · Россия. Премьер-лига
Булыкин – о Тикнизяне: Если хочешь расти, нужно уезжать из РПЛ
14:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нападающий «Торпедо» Гонгадзе: «Я уверен, что мы вернёмся в РПЛ»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Агент Элшника отреагировал на слухи об интересе «Крыльев Советов»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Тренер ЦСКА Федотов: «У «Зенита» есть средства, которые могут вложить в новую суперзвезду»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Мирзоян: «Своими неординарными действиями Соболев обогащает игру «Спартака»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Хавбек сборной Словении попал в сферу интересов «Крыльев Советов» слухи
13:59 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Ростова» сейчас просто нет
13:57 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «ЦСКА распродаёт лидеров, это правильно»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Боков назвал Федотова лучшим тренером России
13:42 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Наши футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Каряка: «Крыльям» будет тяжело удержать Салтыкова, если он продолжит делать дубли
13:32 · Россия. Премьер-лига
Салихова назвала условие, при котором «Спартак» может выиграть чемпионство
13:26 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Локомотива»: «Зенит» ревностно относится к своим игрокам, никого не отдаёт»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Медина — мастеровитый футболист, он будет ярко играть»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Спартак» на кураже, они будут конкурентом «Зенита»
Все новости
Рекомендуем