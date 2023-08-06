Салихова: «ЦСКА распродаёт лидеров, это правильно»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение о трансферной политике столичного ЦСКА.

«Армейцы» распродают лидеров, это правильно. Для их исторического пути это грамотно. Гинер умел продавать игроков. Сейчас же внешнего трансферного бизнеса нет», - приводит слова Салиховой издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА финишировал на втором месте в Премьер-лиге и стал обладателем кубка страны.

По итогам трех туров нового розыгрыша РПЛ подопечные Владимира Федотова набрали шесть баллов и занимают пятое место в турнирной таблице.