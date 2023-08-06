Заслуженный тренер РСФРС Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о крупном поражении от ЦСКА (1:4) в матче третьего тура РПЛ.

- Чем объясняете такой результат? До игры «Локомотив» не считался явным аутсайдером.

- Большим количеством ошибок со стороны обороны. После пропущенных мячей «армейцы» получили психологическое преимущество, а ведь до этого минут 25 гости играл очень уверенно. Но затем Чалов забил пенальти. В целом «Локомотив» хорошо атаковал и плохо оборонялся. Ребята допускали такие ляпы в защите, что выиграть при таких ошибках очень сложно. А ЦСКА в свою очередь хорошо выстроил игру против Дзюбы. Роша практически не давал ему принимать мяч, и он был выбит из игры. Артём ничем себя не проявил.

- Как оцените замены, которые произвел Галактионов?

- «Локомотив» в очередной раз показал, что у него есть ресурсы. Вышли ребята: Рыбчинский, Миранчук, и они взяли борозды правления в свои руки. Гости стали больше атаковать, но изменить ситуацию было уже сложно.

- Мы видим критику в адрес Дзюбы в этом сезоне. Не считаете, что Галактионов не рискует посадить Артёма на лавку из-за его авторитета?

- Нет-нет. Тренерский штаб рассчитывает на его помощь. Как только Галактионов вчера почувствовал, что Артём не может проявлять свои лучшие качества, он его заменил. Я бы не стал искать какую-то зависимость Галактионова от Дзюбы.

- Артёма можно назвать одним из главных разочарований «Локомотива» на старте сезона? Всего один гол «Факелу» - очень мало для центрального нападающего.

- Нельзя давать такие характеристики по одной игре. Как будто от него все зависит. Дзюба во встрече с ЦСКА не показал свой уровень. Но это потому, что очень грамотно против него играли футболисты обороны ЦСКА. Там больше зависело не от него, а от защитников «армейцев», которые грамотно действовали против Артёма. В особенности Роша, про которого я уже говорил. Он здорово играл на опережении и выиграл много единоборств. Не надо сразу вешать ярлыки про разочарование.

- Но наверняка ожидали от него не таких результатов?

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- Я не знаю, чего ждал Галактионов, может и ничего. Может, Артём выходил с другими целями на поле и главный тренер им доволен. Мы же не знаем. В других встречах, когда он не забивал, цеплялся за мяч и давал возможность подходить второй волне и формировать атаки.

- Видите ли вы просчет Галактионова в том, что он, например, Тикнизяна выпустил в полузащиту, когда тот отлично играл левого защитника, и выпустил Митая, что в итоге ослабило фланг?

- Тренер понимает, что Тикнизян хорош при атакующих действиях. Он больше всех в «Локомотиве» забил, но при этом он не дисциплинировано играет как защитник. Поставив туда Митая, Галактионов наверняка хотел стабилизировать игру в центре поля. Митай умеет это делать. Он раньше всегда играл в полузащите. А Тикнизяну тренер хотел создать возможность для атакующих действий, при этом закрыв его зону конкретным защитником. Но здесь не все получилось. Тем более, бывший футболист «Локомотива» Мухин как раз из этой зоны забил мяч после ошибки Тикнизяна. Он бросил мяч прямо на Мухина, который отправил его в ворота.

- Атакующие способности Мухина удивили? Раньше мы от него такого не видели.

- Я думаю, и он сам, и вся команда были счастливы. Он давно не забивал.

- Про Чалова говорят, что он находится в своей лучшей форме за все время. Согласны?

- Не буду так говорить, но на сегодняшний день Фёдор находится в оптимальной для себя форме. Чувствует себя уверенно, использует свои моменты. На данном этапе он уверен в себе. Это видно и по поведению, и по игре. Он уже не мальчик в поисках игры, а четко знает, что от него требуется.

- Нет опасений, что у «Локомотива» начнутся проблемы посте такого болезненного поражения?

- Нет. В команде достаточно ресурсов, чтобы подправить проблемы. В Кубке с «Рубином» скоро мы сможем убедиться, что это одна из горьких пилюль, которые иногда приходится глотать.

Елена Григорьевская