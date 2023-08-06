Боков назвал Федотова лучшим тренером России

Бывший игрок ЦСКА Максим Боков высказался о победе «армейцев» над «Локомотивом» (4:1) в матче третьего тура РПЛ.

Эксперт признался, что его не удивила столь крупная победа ЦСКА над «железнодорожниками», так как знает о хорошей подготовке и мотивации игроков московской команды. Также Боков похвалил за работу наставника ЦСКА Владимира Федотова, назвав его лучшим тренером России.

«Я и в прошлом году говорил, что Федотов лучший тренер в России. Можно сказать, что не только Федотов лучший тренер, но и весь тренерский штаб», — приводит слова Бокова Metaratings.

В трёх турах РПЛ ЦСКА набрал шесть очков и сейчас занимает пятое место в турнирной таблице.