Салихова: «Наши футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о будущем полузащитников Арсена Захаряна и Эдуарда Сперцяна.

Салихова отметила, что «Краснодар» стал другим при Владимире Ивиче, и «быки» ментально далеки от чемпионства, и Сперцян, как только закроется трансферное окно, может сникнуть, как это произошло с динамовцем.

«К сожалению, наши футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине, с надеждой смотрящих на любой клуб, который возьмет их в сильный чемпионат», - добавила она в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

В нынешнее трансферное окно появляются много слухов о возможных трансферах Захаряна и Сперцяна в европейские клубы.