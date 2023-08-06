Каряка: «Крыльям» будет тяжело удержать Салтыкова, если он продолжит делать дубли

Экс-игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка прокомментировал игру нападающего самарской команды Никиты Салтыкова в матче с «Ростовом».

Встреча третьего тура чемпионата России завершилась крупной победой подопечных Игоря Осинькина со счетом 5:1. 18-летний Салтыков стал автором дубля.

«Его можно только похвалить! Если он будет забивать в каждой игре по два мяча, то в «Крыльях» задержится ненадолго», — приводит слова Каряки Metaratings.

Эксперт отметил, что сейчас лидеры быстро покидают «Крылья Советов», поэтому клубу будет тяжело удержать Салтыкова, если он продолжить забивать.

Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до конца сезона-2024/25. Трансферная стоимость вингера оценивается в 300 тысяч евро.