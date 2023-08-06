Салихова назвала условие, при котором «Спартак» может выиграть чемпионство

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о шансах столичного клуба стать чемпионом РПЛ сезона-2023/24.

Салихова отметила, что «красно-белые» могут стать чемпионами, если сами об себя не споткнуться, как это произошло в прошлом сезоне, когда подопечные Гильермо Абаскаля не воспользовались осечками «Зенита» и преподнесли для ЦСКА второе место на блюдечке.

«Однако радует, что все соперники жутко недоукомплектованы. Вспомните «Динамо» Сандро Шварца или «Локомотив» Марко Николича. Сейчас в этих командах слабых мест гораздо больше, чем сильных», - добавила она в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

После трех туров «Спартак» имеет в своем активе девять очков.