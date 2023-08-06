Спортивный директор «Локомотива»: «Зенит» ревностно относится к своим игрокам, никого не отдаёт»

Дмитрий Ульянов, спортивный директор московского «Локомотива», высказался об интересе к полузащитнику петербургского «Зенита» Зелимхану Бакаеву.

«Бакаев был в шорт-листе, мы не делали предложение. «Зенит» ревностно относится к своим игрокам, никого не отдает», - передает слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бакаев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» летом прошлого года. В текущем сезоне Зелимхан провел два поединка и отдал голевую передачу.

Контракт полузащитника с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость россиянина оценивается в 2,5 миллиона евро.