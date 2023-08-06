Кечинов: «Медина — мастеровитый футболист, он будет ярко играть»

Бывший форвард сборной России Валерий Кечинов поделился комментарием о новичке «Спартака» Хесусе Медине.

Парагваец дебютировал за «красно-белых» в матче третьего тура чемпионата России с «Рубином» (4:1) и отметился забитым мячом.

«Все мы знаем, что он мастеровитый игрок. Так что можно ожидать того, что играть он будет ярко – у него хорошая левая нога, скорость, удар, великолепная техника», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что сейчас в атакующей линии у «Спартака» много интересных и разноплановых футболистов.

В следующем туре РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля будут гостить в Екатеринбурге у «Урала». Матч между командами состоится 11 августа.