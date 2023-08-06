Александр Мостовой: «Спартак» на кураже, они будут конкурентом «Зенита»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе столичного клуба над казанским «Рубином» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

Мостовой отметил, что по составу «красно-белых» можно сравнить только с «Зенитом», и выделил Тео Бонгонда, который вновь отметился забитым мячом, хотя только пришёл в команду.

«Спартак» на кураже. Они будут конкурентом «Зенита». Тем более питерцам сейчас надо набирать. Если «Спартак» уцепится, то у них будут все шансы», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Спартак» после трех туров имеет в своем активе девять очков.