Тошич отреагировал на новость о возможном трансфере Лингарда в ЦСКА

Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич, имеющий опыт выступлений за «Манчестер Юнайтед, прокомментировал новость о возможном трансфере Джесси Лингарда в «армейский» клуб.

«У Лингарда большая карьера, это игрок высокого уровня. Естественно, он бы помог команде, но выгодно ли это для клуба или нет - я не знаю. Это вопрос к руководству», - передает слова Зорана издание «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы Лингарда был «Ноттингем Форест», который он покинул по завершении сезона-2022/2023 на правах свободного агента. В минувшей кампании вингер провел 20 поединков во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.