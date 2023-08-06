В «Локомотиве» высказались о трансферной кампании клуба

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о трансферной кампании клуба.

Спортивный деятель отметил, что на данный момент идет поиск новых игроков.

«Не всё зависит от нас в плане финансов, поэтому, может быть, возьмем кого либо в аренду. Позиции рассматриваем разные», - приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

В летнее трансферное окно столичный клуб подписал соглашения с Ильёй Самошниковым и Владиславом Сарвели.

После трех туров РПЛ подопечные Михаила Галактионова имеют в своем активе четыре набранных очка. В следующем туре их ожидает игра против «Крыльев Советов».