В «Локомотиве» назвали условие ухода Пиняева из клуба

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, какие должны быть условия, чтобы полузащитник Сергей Пиняев покинул столичный клуб.

«Если будет какое-то сумасшедшее предложение. Сумасшедшее — это хорошее для клуба. На данный момент у нас нет ни одного предложения по Пиняеву», - приводит слова Ульянова «Спорт-Экспресс».

Контракт 18-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

За четыре проведенные игры в этом сезоне Пиняев отметился одним голом и одной результативной передачей.

