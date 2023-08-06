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В «Локомотиве» назвали условие ухода Пиняева из клуба

06 Августа 2023 • 12:52 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
12.08 15:00

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, какие должны быть условия, чтобы полузащитник Сергей Пиняев покинул столичный клуб.

«Если будет какое-то сумасшедшее предложение. Сумасшедшее — это хорошее для клуба. На данный момент у нас нет ни одного предложения по Пиняеву», - приводит слова Ульянова «Спорт-Экспресс».

Контракт 18-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

За четыре проведенные игры в этом сезоне Пиняев отметился одним голом и одной результативной передачей.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Ульянов Сергей Пиняев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Комментарии (1)
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Cruyff
06 Августа 2023 в 13:00
вчера он играл или нет его вообще не видно не потому что маленький, а потому что так играл
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