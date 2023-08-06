Агент: «Кассьерра счастлив в «Зените» и не хочет уходить»

Футбольный агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, ответил на слухи о возможном уходе своего клиента из петербургского коллектива.

«Матео говорил мне, что счастлив в «Зените» и не хочет никуда уходить. Он надеется продолжать прогрессировать и показывать такую же результативную игру», - передает слова представителя футболиста издание Sport24.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги колумбийский нападающий провел четыре поединка, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

В воскресенье, 6 августа, «сине-бело-голубые» на своем поле проведут встречу против московского «Динамо». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.