Защитник московского ЦСКА Милан Гайич высказался о своём голе в ворота «Локомотива» (4:1) в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

Сербский защитник отличился с гениальной передачи пяткой от Фёдора Чалова.

Гайич отметил, что на тренировках разыгрывается подобное.

«Видел, что мяч идет к Феде, и ожидал, что могу получить от него пас. Чалов выполнил отличную передачу, и я поразил ворота», - приводит слова Гайича пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что Чалов также отметился забитым мячом, тем самым став лучшим бомбардиром сезона с четырьмя забитыми мячами.

