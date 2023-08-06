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В «Оренбурге» высказались о работе Ярошика

06 Августа 2023 • 12:30 Комментировать

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора «Оренбурга», высказался о кредите доверия главному тренеру команды Иржи Ярошику.

«Насколько велик кредит доверия Ярошику? Настолько, насколько это возможно. Прошло четыре игры, в двух случились ранние удаления. Есть команда, будем работать и решать задачи», - передает слова функционера издание «РБ Спорт».

Напомним, что чешский специалист возглавил «Оренбург» этим летом, сменив у руля команды Марцела Личку. После трех туров Российской премьер-лиги команда набрала одно очко и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург Вадим Андреев
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