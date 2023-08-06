Александр Мостовой: «Спартак» молодцы, что сказать

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о лидерстве столичного клуба в Российской премьер-лиге.

Экс-игрок сборной России похвалил «красно-белых», ведь они набрали ход, но при это отметил, что это только начало сезона, и на данный момент не стоит говорить о чемпионстве, а главной задачей остается набор очков в каждом поединке.

«В «Спартак» пришли нормальные футболисты, которые умеют играть. Все новички 100 процентов усилили команду», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» после трех туров имеет девять очков в своём активе и делит первое место с «Краснодаром».

