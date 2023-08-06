Пономарёв рассказал, кого нужно убрать из ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что «армейскому» клуб стоит избавиться от колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля.

«Есть такой тип людей, которые портят настроение в команде. От таких нужно избавляться. Вот такого плана и Карраскаль. Он давно уже потерял форму, стал валять дурака», - приводит слова Пономарёва Betonmobile.

Напомним, что Хорхе пополнил ряды московского клуба в феврале прошлого года. С того момента полузащитник принял участие в 47 поединках за ЦСКА, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и семь результативных передач.