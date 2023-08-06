Гендиректор «Рубина» высказался о разгромном поражении от «Спартака»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался о поражении казанского клуба от московского «Спартака» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

Спортивный деятель отметил, что с тренерским штабом состоится разбор, благодаря которому будут сделаны выводы.

«Нет печали от поражения. О какой печали может идти речь? Это футбол», - приводит слова Айбатова «Чемпионат».

Напомним, что встреча завершилась разгромной победой столичного клуба со счётом 4:1.

Подопечные Рашида Рахимова после трёх туров РПЛ имеет в своем активе два набранных очка.