Камоцци — о результатах «Спартака»: «Всё может быстро измениться»

Футбольный менеджер Франко Камоцци поделился мнением об успешных результатах «Спартака» на старте нового сезона.

«Когда все идет хорошо, нужно оставаться спокойным. Нужно понимать, что все может быстро измениться. Так что «Спартаку» нужно быть скромным и концентрироваться на цели стать чемпионом», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» выиграл все три матча нового розыгрыша Российской премьер-лиги, набрав девять очков. На данный момент коллектив, которым управляет Гильермо Абаскаль, является лидером в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Уралом», игра пройдет 11 августа в Екатеринбурге.