Мор назвал причины провала «Ростова» в матче против «Крыльев Советов»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о причинах провала «Ростова» в матче третьего тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:5).

По мнению эксперта, на итоговом результате сказалась не только тактически грамотная игра самарской команды, но и отсутствие в составе «Ростова» защитника Максима Осипенко.

«Осипенко головой играет, партнёрами командует, в отборе хорош, атаки начинает. Это важная причина, безусловно. Второе — «Крылья» были в своей стихии, им удавались быстрые атаки, и главное, они забили то, что создали», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

После трёх туров РПЛ «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Ростов» же, имеющий в своём активе четыре балла, располагается на седьмой строчке.