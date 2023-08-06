Кечинов рассказал, при каком условии «Спартак» сможет бороться за чемпионство

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил шансы подопечных Гильермо Абаскаля на борьбу за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Спартак» двигается в нужном направлении, но хотелось бы увидеть усиление в оборону. Это сейчас самое слабое звено команды. Если подтянуть защиту, то «Спартак» может претендовать на чемпионство», — приводит слова Кечинова «Матч ТВ».

После трех туров Российской премьер-лиги «красно-белые» лидируют в турнирной таблице, набрав максимальное количество очков (9).

11 августа «Спартак» проведет свой следующий матч в рамках РПЛ против «Урала». Игра должна будет стартовать в 18:00 по мск.