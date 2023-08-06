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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская высказалась о поражении «Локомотива» от ЦСКА

06 Августа 2023 • 12:04 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Локомотив Москва
окончен

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поражении «железнодорожников» в дерби с ЦСКА (1:4) в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

Спортивный деятель отметила, что поражения случаются у всех команд, и в этом нет ничего удивительного.

«Но, мне кажется, главного тренера подвела какая то самонадеянность. Как то, что ли, сильно он уверовал в свою непогрешимость и гениальность», - приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Напомним, что полузащитник Максим Мухин, который ранее выступал за «Локомотив», отметился двумя забитыми мячами в ворота своей бывшей команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Ольга Смородская
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