Смородская высказалась о поражении «Локомотива» от ЦСКА

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поражении «железнодорожников» в дерби с ЦСКА (1:4) в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

Спортивный деятель отметила, что поражения случаются у всех команд, и в этом нет ничего удивительного.

«Но, мне кажется, главного тренера подвела какая то самонадеянность. Как то, что ли, сильно он уверовал в свою непогрешимость и гениальность», - приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Напомним, что полузащитник Максим Мухин, который ранее выступал за «Локомотив», отметился двумя забитыми мячами в ворота своей бывшей команды.