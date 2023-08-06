Алдонин: «В дерби с ЦСКА оборона «Локомотива» допускала позиционные ошибки»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением об игре «армейцев» в матче третьего тура РПЛ против «Локомотива» (4:1).

Эксперт отметил действия игроков ЦСКА Максима Мухина и Фёдора Чалова, которые на двоих в прошедшей встрече забили три мяча. При этом Алдонин раскритиковал «Локомотив» за грубые ошибки в обороне.

«В этом году «железнодорожники» начали результативно, но при этом много пропустили. В дерби оборона «Локомотива» допускала позиционные ошибки», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

После трёх туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице и опережает восьмой «Локомотив» на два очка. Свой следующий матч «армейцы» проведут 9 августа против «Факела» в Кубке России. Начало — в 18:30 по московскому времени.